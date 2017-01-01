На программы по переселению из аварийного жилья направят 11,3 млрд руб. Власти Прикамья и члены Общественной палаты обсудили, как можно повысить эффективность региональной адресной программы расселения ветхого жилья

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Фото: Евгений Запискин

Вчера, 26 ноября, на заседании Общественной палаты края первый заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин рассказал, что на 1 ноября в Пермском крае признано аварийным более 717 тыс. кв. м жилья. Из них 516 тыс. кв. м. признали таковым до 1 января 2017 года.

В этом году власти Прикамья приняли региональную адресную программу по расселению аварийного жилищного фонда на 2018—2020 годы, в которой расселение «аварийки» должно идти кварталами, а не точечно. Это позволит освободить землю под новую застройку и получить муниципалитету от реализации участка дополнительные средства в бюджет.

В 2019 году финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья увеличится почти в четыре раза — 1,5 млрд руб. из консолидированного бюджета региона и 1,7 млрд руб. — из федерального. Также правительство РФ собирается возобновить финансирование региональных программ по ликвидации аварийного жилья. Поэтому краевое правительство в 2019—2021 годах хочет привлечь на эти цели из федерального бюджета 5,9 млрд руб.

Таким образом, финансирование программ по переселению граждан из аварийного жилья в Пермском крае на ближайшие четыре года составит 11,3 млрд руб.

Губернатор края Максим Решетников отметил, что точка отсечения, которую установили по федеральному проекту — 1 января 2017 года, — не позволяет полностью очистить территорию квартала и сформировать участок для будущего строительства. Поэтому региональную адресную программу разобьют на две части: дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, раселят с применением средств из федерального бюджета, а признанные аварийными позже — только за счёт краевых средств. Также Максим Решетников добавил, что возобновление правительством РФ финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья позволит краю направить деньги в том числе на расселение предаварийных домов и отдалённых посёлков.

С 2018 года в региональной адресной программе предусмотрели такой способ переселения, как выдача субсидий на покупку жилья на вторичном рынке. Глава краевого минстроя Михаил Сюткин отметил, что этот способ оказался очень популярным и больше половины граждан выбрали именно его. Кроме того, возможность выбрать, куда переселиться, привела к десятикратному сокращению количества судебных разбирательств.

Однако для тех, кто берёт субсидию, в будущем могут поставить ограничение — не продавать эту квартиру в течение трёх-пяти лет. Это позволит избежать негативного опыта, который был в Кизеле. Там людям давали деньги на переселение, те приобретали жильё, потом его перепродавали и «оказывались в тех же бараках».

Михаила Сюткин также рассказал о том, что в адрес Минстроя РФ направлены предложения по предоставлению бесплатного жилья гражданам при условии нуждаемости. «Это должно исключить их возможность злоупотреблением права со стороны граждан. Дело в том, что иногда люди сохраняют регистрацию в аварийном жилье и претендуют на получение помещений из муниципального жилищного фонда, имея в собственности другое жильё, отвечающее всем требованиям как по качеству, так и по площади», — пояснил министр.

Кроме того, анализ показал, что в некоторых муниципалитетах есть дефицит жилья, которое отвечает всем требованиям для переселения, даже на вторичном рынке. Исходя из этого, Минстрой предложил либо искать жильё за пределами этого муниципального образованиям, либо строить новое жильё там, где его не хватает.

«Нужно ли запирать людей, например, в Гремячинске, где нет рынка жилья, а не дать им возможность приобрести или дать жильё в Губахе, где идёт активное развитие? Может, определить конечный набор населённых пунктов, где будем вести новое строительство, и разместить там государственный и муниципальный заказ строительства?» — предложил губернатор Максим Решетников.

Также на заседании поступили предложения дать заказ пермским застройщикам, которые страдают от малой покупательской способности населения, выдавать не субсидии на покупку вторичного жилья, а льготную ипотеку или бюджетную ссуду, и выделить молодым семьям дополнительные деньги, чтобы они при переселении из аварийного жилья могли увеличить свою жилплощадь. Максим Решетников сообщил, что все эти предложения ещё обсудят и проанализируют, так как у правительства ещё есть два месяца, чтобы «дочистить все эти вопросы».