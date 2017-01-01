Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 ноября

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Все — на выход. Эксперты со всей страны обсудили в Перми возможности российского экспорта.

Место для инноваций. Частные инвестиции в крупнейший технопарк превысят 700 млн рублей.

Силами по воде. Чайковский конкурс обрастает скандалами.

Ради улыбок без боли. Анастасия Гилёва и Дмитрий Жебелев рассказали о своих идеалах помощи тяжелобольным детям.

Ярмарки во благо. Часть вырученных от новогодних базаров средств будет отдана на помощь нуждающимся.

Стихи, кино и музыка. Пермь возвращает статус поэтической столицы и примеряет на себя новые формы кинодраматургии.

Успеть до зимы. Краевые законодатели готовятся к последней в этом году «пленарке».

Владимир Чулошников: Мы можем получить рост числа преступлений. Депутат краевого Законодательного собрания — о том, почему не стоит сокращать расходы на госпрограммы по безопасности.

Права превыше денег. Введение института защиты прав потребителей вызывает неоднозначную оценку у экспертов.

Там есть дзен. MusicAeterna и Теодор Курентзис показали новую сценическую версию оперы Tristia.

Пермь: Concerto Grosso. Кульминацией фестиваля Sound 59 стал большой симфонический концерт.

Проверка на эластичность. Музей современного искусства PERMM открыл музыкальный клуб.

Фальсификация доказательств или Что могут себе позволить налоговые органы. Колонка руководителя юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.

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