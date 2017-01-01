Решение о сносе или реконструкции «предаварийных» домов будут принимать собственники Фонд капитального ремонта Пермского края разработал подпрограмму предаварийного жилья

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Фото: domofoto.ru

Сегодня, 26 ноября, на заседании Общественной палаты Пермского края гендиректор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов рассказал, как можно решить проблему домов, чьи конструкции имеют износ 70%, и домов, на ремонт которых требуются огромные средства.

Дмитрий Баранов сообщил, что сейчас в программе капитального ремонта стоят около 300 домов, имеющих признаки ветхости. В основном это малоэтажки (не более трёх этажей) с деревянными стенами. По его словам, такие здания ремонтировать не совсем целесообразно, так как после ремонта дом всё равно признаётся аварийным. Кроме того, стоимость такого ремонта зачастую оказывается больше, чем можно тратить по регламенту.

Например, в Рабочем посёлке есть блочный дом на ул. Индустриализации, 12 от 1931 года постройки. «В этом доме все помещения признаны непригодными для проживания. Несмотря на это, дом есть в программе капремонта, и примерная стоимость ремонта — 60 млн руб.», — пояснил глава фонда.

Для этого Фонд капитального ремонта Пермского края разработал отдельную подпрограмму предаварийного жилья. Как пояснил Дмитрий Баранов, если обследование показывает, что износ дома более 70%, сведения и заключение по данному дому фонд отправляет на межведомственную комиссию, которая определяет, является дом аварийным или нет. Если дом признаётся аварийным, то его автоматически исключают из программы капитального ремонта и он идёт по программе расселения аварийных домов.

Если здание аварийным не признали, то, во-первых, собственники на общем собрании стопроцентным количеством голосов могут принять решение снести дом за свой счёт и определить выкупную стоимость за 1 кв. м. «Здесь мы не исключаем возможность софинансирования, если, например, эту землю хочет выкупить застройщик», — добавил Дмитрий Баранов.

Второй вариант для собственников предаварийных домов — принять решение о реконструкции многоквартирного дома. В этом случае дома из программы капремонта не исключаются, и собственники продолжают уплачивать взносы на капитальный ремонт. «Здесь также включается механизм софинасирования из краевого и муниципального бюджетов. Фонд будет проводить ремонт трёх основных конструктивных элементов: крыши, фасадов и фундамента — то, что нужно, чтобы дом не упал», — сообщил гендиректор Фонда капремонта. При этом Дмитрий Баранов отметил, что там тоже будет своя очерёдность, и первыми в списке будут дома, которые в том числе предложат наибольшее софинасирование.