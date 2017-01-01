«Управляем вместе» обзаведётся мобильным приложением

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Фото: Константин Долгановский

У портала «Управляем вместе» появится мобильное приложение. Его запустят в тестовом режиме уже в начале следующего года, рассказали в министерстве информационного развития Прикамья. Какие платформы оно будет поддерживать, пока неизвестно.

Как ранее отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, «Управляем вместе» становится одним из ведущих инструментов вовлечения граждан в процесс управления регионом.

Помимо разработки мобильной версии портала, его команда работает также над расширением функционала. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии новых разделов по темам уличного освещения и содержания остановок общественного транспорта. В 2019 году планируется ввести сервис интерактивной карты с сообщениями пользователей и фильтрами по статусу сообщений, категориям и районам, а также открыть проблемную категорию содержания дворов управляющими компаниями.

Отметим, за полтора года работы на портал зашли более 415 тыс. уникальных посетителей. Из них зарегистрировались 47 тыс. пользователей, 2,4 тыс. пользователей направили сообщения на портал по различным проблемным темам. Всего пользователями направлено более 5,1 тыс. сообщений, 71% проблем из числа признанных решены.

В топ-3 проблемных тем по сообщениям жителей вошли ямы, выбоины на дорогах, тротуарах, мусор у обочин дорог, на тротуарах и на газоне, парковки на газоне. 90% поступивших сообщений касаются проблем при благоустройстве дворов, ремонте дорог и текущем содержании дворовых и общественных территорий, дорог и парков. По сравнению с 2017 годом средний срок подготовки ответа на обращение жителей сократился вдвое: с 11 дней до пяти дней.