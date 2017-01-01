Пермские нефтяники обсудили сотрудничество с коллегами и властями Удмуртии

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Фото: пресс-служба предприятия

Представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии, Республике Башкортостан и Свердловской области Олег Третьяков возглавил делегацию «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ», члены которой в рамках двухдневного рабочего визита в Удмуртскую Республику посетили промышленные предприятия и провели встречу с руководством региона.

Накануне первой точкой маршрута поездки стал завод нефтегазового оборудования «Техновек», с которым «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже сотрудничает. Здесь трудятся более 1 тыс. человек. Сейчас предприятие пытается выйти на международный рынок — в страны Персидского залива. Качество продукции завода соответствует международным нормам, а по стоимости выигрывает даже у китайских аналогов. Далее члены делегации посетили ООО «Вектор», один из лидеров в отрасли электротехнической продукции. Рабочая программа в воскресенье закончилась в «Иждрил Холдинге», основным видом деятельности которого является производство насосов и компрессоров, а также буровых установок.

В понедельник представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии, Республике Башкортостан и Свердловской области Олег Третьяков в рамках рабочей поездки встретился с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Руководители обсудили инвестиции в регион, вопросы сотрудничества между «ЛУКОЙЛом» и местными промышленными предприятиями, а также взаимодействие в социальной сфере.

ПАО «ЛУКОЙЛ» ведёт свою деятельность в Удмуртской Республике с 2006 года. Компания представлена в сферах добычи и геологоразведки нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ТПП «ТатРИТЭКнефть» АО «РИТЭК») и сбыта нефтепродуктов (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»).

Источник — ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»