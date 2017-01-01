Пермякам для счастья хватит зарплаты в 144 тыс. руб.

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Фото: Константин Долгановский

К таким результатам пришли специалисты портала по поиску работы SuperJob, опросив жителей городов России на предмет того, какая месячная зарплата им нужна, чтобы быть счастливыми. В опросах приняли участие по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из городов с более 500 тыс. жителей. Всем им задали вопрос «Сколько денег вм есяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми?». В итоге в исследовании приняли участие жители 37 городов страны.

Самыми требовательными оказались жители Владивостока: для счастья им необходима зарплата порядка 208 тыс. руб. в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Примроского края. На втором месте расположилась Москва с 207 тыс. руб., что составляет 11 МРОТ для этого субъекта. Северная столица Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга. Запросы его жителей составили 160 тыс. руб. в месяц, или 9,4 МРОТ.

Пермь оказалась на 24-й позиции из 37 с показателем 144 тыс. руб., что соответствует 12,9 МРОТ. На позицию выше столицы края находится Рязань — 147 тыс. руб, 13,2 МРОТ, ниже — Астрахань — 143 тыс. руб, 12,8 МРОТ.

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