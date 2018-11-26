Трёхлетний бюджет Прикамья пополнят 14 млрд руб. федеральных денег

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Об этом в своём блоге рассказал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Спикер проанонсировал пленарное заседание регионального парламента, которое состоится в этот четверг, 29 ноября. Ключевой темой заседания станет утверждение бюджета Прикамья на предстоящие три года. При этом, как отметил Сухих, на этот раз в проекте бюджета учтены последние изменения, в том числе поступления из федерального центра в размере порядка 14 млрд руб. «После корректировки объём доходов краевого бюджета установлен на уровне 132,1 млрд руб. Показатель выше первоначального объёма на 13,9%. Расходы краевой казны составят 136,9 млрд руб.,что на 11,9% больше, чем в проекте, который мы рассматривали в первом чтении», — пояснил председатель ЗС.

Среди прочих изменений Валерий Сухих отметил увеличение расходов краевого дорожного фонда на 600 млн руб. в 2019 году и на 740 млн рублей в 2020 году: «На мой взгляд, созданы финансовые условия для прорыва в дорожном строительстве, а стало быть, для повышения качества жизни в территориях края».