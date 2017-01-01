В ПГНИУ разрабатывают «Лазер», который повысит эффективность работы судей

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Фото: Сергей Глорио

Учёные Пермского университета разрабатывают программу поддержки «Лазер», которая поможет судьям ускорить создание мотивированного решения и повысить точность работы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, добавив, что в российской судебной практике у этой программы пока нет аналогов.

Программу разрабатывают профессор кафедры теории и истории государства и права ПГНИУ Сергей Поляков и студент четвёртого курса мехмата Игорь Гилёв. С помощью их алгоритма судьи будут двигаться строго по стадиям судебного разбирательства, смогут последовательно фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон. В результате этого программа создаст текст мотивированного решения. Таким образом, «Лазер» поможет судьям быстрее и точнее формулировать мотивированную часть судебного акта.

Сергей Поляков, доктор юридических наук:

— Право, как и информатика, подчиняется алгоритмам. У алгоритмов есть главное требование — только выполнив один шаг, можно приступить к следующему. Как раз это свойство не должно позволить судье сознательно или по профессиональной неграмотности уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола.

Программа «Лазер», с одной стороны, создаёт строгие условия движения по закону, исключая неправомерность вынесенных решений, с другой — ускоряет работу судебных органов: при правильном заполнении форм программа практически сразу генерирует мотивированное решение. Бывает так, что судьи целенаправленно берут отпуск и тратят выходные, чтобы написать «мотивировку».

Создатели отмечают, что такая автоматизация юридической деятельности не может привести к замене судей на алгоритм: в первую очередь программа создана для устранения дефицита времени.

Рабочая версия «Лазера» была презентована на IX Пермском конгрессе учёных-юристов. Разработчики прогнозируют запуск программы в юридическую практику Российской Федерации не раньше 2020 года.

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