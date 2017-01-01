Аукцион на замену лифтов в Пермском крае объявили повторно Количество устаревших лифтов выросло до 299, а начальная цена контракта — до 707,5 млн руб.

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Фонд капитального ремонта Пермского края вновь объявил аукцион на оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории Пермского края. Работы требуется выполнить за 365 дней с даты заключения договора.

В конкурсной документации говорится, что в этот раз победитель торгов должен заменить 299 устаревших лифтов, тогда как в прошлом аукционе их было 275. Количество домов выросло со 100 до 105, а максимальная стоимость работ — с 644,2 млн до 707,5 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 13 декабря. Аукцион планируется провести 24 декабря.

Напомним, предыдущий аукцион состоялся в сентябре. Победителем признали ООО «Первая лифтостроительная компания», которое согласилось выполнить работы за 641 млн руб. В результате Щербинский лифтостроительный завод и ООО «Мосрегионлифт», чьи заявки отклонили, пожаловались в ФАС России. Антимонопольщики признали решение конкурсной комиссии неправомерным и отменили результаты торгов.