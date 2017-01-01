Налоговиков из Лысьвы обвиняют в присвоении и растрате 3,4 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Бывшему начальнику межрайонной ИФНС №6 по Пермскому краю предъявлено обвинение в присвоении и растрате, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в злоупотеблении должностными полномочиями. Кроме того, обвинение в присвоении и растрате предъявлено начальнику отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС №6. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.

По версии следствия, с 2013 года по 2017 год в городе Лысьве обвиняемые, используя своё служебное положение, совершили присвоение денег из фонда оплаты труда. Кроме того, одна из обвиняемых — начальник инспекции, используя свои служебные полномочия вопреки интересам государственной службы, незаконно разрешила предпринимателю осуществлять деятельность в сфере общественного питания в помещении инспекции без договора аренды и возмещения затрат на содержание помещения. Это повлекло нарушение законных интересов государства и причинило материальный ущерб территориальному Управлению Федерального агентства по управлению имуществом в Пермском крае и межрайонной ИФНС №6.

Ущерб, причинённый обвиняемыми, составил более 3,4 млн руб. В рамках уголовного дела у обвиняемых арестовано имущество (автотранспорт) на сумму причинённого ущерба

Следствие продолжается.