В Прикамье состоялись местные референдумы по самообложению

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщили в краевом избиркоме, в минувшее воскресенье, 25 ноября, в Кордонском и Посадском сельских поселениях Кишертского района Пермского края прошли референдумы по самообложению граждан. Участникам предлагалось определиться с необходимостью ремонта автомобильных дорог в Кордонском поселении — собрать по 500 руб., и ремонта уличного освещения в Посадском поселении — по 300 руб.

По итогам голосования оба референдума состоялись при явке более половины участников. При этом в Кордонском поселении «за» высказались 91,1%, в Посадском — 84,5%.