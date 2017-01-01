В жилом доме в Перми взорвался газовый баллончик В результате происшествия никто не пострадал

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Остекление квартиры, разрушенное взрывом

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Сегодня утром в Перми в жилом доме на ул. Клары Цеткин, 19 произошёл взрыв. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в квартире на третьем этаже здания взорвался газовый баллончик ёмкостью 500 мл. При этом хозяев в квартире во время взрыва не было. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Сообщение о происшествии поступило 25 ноября в 7:50. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате, кроме того, имеются повреждения межкомнатных перегородок в одной из квартир (не несущих стен). По предварительным данным, это произошло в результате хлопка неизвестного характера. Аварийной бригадой «Газпром газораспределение Пермь» было проверено газовое оборудование в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство.

Дом одноподьездный, «малосемейного» типа. Угрозы обрушения несущих стен, по предварительным данным, нет. Бригадой службы спасения были эвакуированы сто жильцов, часть граждан разместили в пункте временного размещения «Спортивный комплекс «БМ». Сейчас люди уже возвращаются обратно в свои квартиры.

На месте работал личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского ГО: 23 единицы техники и 83 человека личного состава в том числе от МЧС 6 единиц техники и 21 человек личного состава.