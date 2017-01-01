Главный ледовый городок Перми обойдётся бюджету города в 17 млн руб. Алексей Тютнев получает госконтракт на строительство городка в центре Перми уже шестой год подряд

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 ноября, МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми подвело итоги конкурса на устройство, обслуживание и демонтаж объектов новогоднего ледового городка.

Победитель конкурса должен построить городок до 30 декабря. В этом году главный ледовый городок Перми возведут не на привычном месте, а на площади перед Театром-Театром. Он будет называться «Ветер с Востока», поэтому объекты, которые там возведут, будут стилизованы под символы Японии и Китая. В частности, на площади появятся ледяные горки «Замок белой цапли», «Терракотовый воин», «Чайная церемония», «Театр кабуки», «Шёлковая ширма», лабиринт-катушка «Инь янь» и смотровая вышка «Великая стена». Также подрядчику предстоит около новогодней ёлки возвести скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Демонтировать объекты нужно до 5 марта.

Максимальная цена контракта составляла 17,29 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, в срок поступила только одна заявка — от индивидуального предпринимателя Алексея Тютнева. В результате конкурс признали несостоявшимся. Так как заявка соответствует конкурсной документации, комиссия решила заключить с предпринимателем контракт по цене, которую он предложил — 17,04 млн руб.

В этом году ИП Тютнев также получил контракт стоимостью 390 тыс. руб. на выполнение рабочей документации для ледового городка «Ветер с Востока». Закупка проводилась у единственного поставщика. Отметим, что Алексей Тютнев возглавляет совет некоммерческого фонда скульпторов «Единение» и с 2013 года неоднократно получал госконтракты на данные виды работ.