В рамках поручения Путина в школы Прикамья поставят 39 новых пианино

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал государственный контракт на поставку 39 новых пианино в 39 музыкальных школ региона. Поставку новых музыкальных инструментов курирует министерство промышленности и торговли по поручению Президента России Владимира Путина

По данным министерства культуры Пермского края, сумма контракта составила 13,6 млн руб.

Уже в декабре 2018 года 39 пианино поступят в школы искусств. Передача состоится в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов.

В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, направленные на поддержку производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования. В конце ноября распоряжением правительства были определены поставщики музыкальных инструментов в регионы.

Сообщается, что учебные заведения, которые получат новые инструменты, определяли по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.