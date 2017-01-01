В выходные в Перми будет прохладно и дождливо

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Как сообщает сайт Гидрометцентра России, в ближайшие выходные 29 и 30 сентября пермяков ждёт прохладая и дождливая погода. Будет облачно, с короткими пояснениями. Ветер умеренный, преимущественно северо-западный, 3-4 м./c.

В ночь на субботу температура воздууха опустится до +4°С. Днём воздух прогреется до +10°. В воскресенье ночью возможны заморозки: температура составит 0°С, +1°С. Днём потеплеет, но не сильно — воздух прогреется максимум до +9°С.

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