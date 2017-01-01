УФАС выявило сговор властей Чайковского района с дорожными компаниями

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Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Сговор выявили в ходе проверки по заявлению ООО «Чайковское дорожно-строительное управление». Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия администрации Чайковского района.

По словам заявителей, с 2014 по 2017 годы администрация проводила электроенные аукционы на содержание автодорог с нарушением законодательства. Нарушение выразилось в предоставлении одной из компаний преимущественного положения по отношению к другим участникам торгов (ст. 16 Закона «О защите конкуренции»).

В ходе проверки эта информация подтвердилась. Выяснилось, что сотрудники администрации района договорились с компаниями, принимавшими участие в торгах о том, что за содержанием автодорог в Чайковском районе будет следить ООО «Автомеханизация». Последнее, в свою очередь, будет заключать субподрядный договор с предприятием, отказавшемся в ходе торгов от борьбы за контракт.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

— Борьба с картельными сговорами — одна из преимущественных задач для антимонопольной службы, так как подобные случаи наносят большой вред экономической безопасности не только Пермского края, но и всей страны. Пермское УФАС строго следит за соблюдением законодательства и выявлением подобных случаев.

Участникам сговора вынесено представление о прекращении незаконной деятельности. Им гозит административная ответственность.