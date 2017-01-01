Власти Перми рассказали, как намерены исправить нарушения, выявленные минстроем Прикамья

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Администрация Перми

Фото: Сергей Федосеев

Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев рассказал о мерах, которые предпримут городские власти для исправления нарушений градостроительных норм, выявленных в ходе проверки минстроя Пермского края. По его словам, администрация Перми совместно с министерством строительства и архитектуры более года проводят совместную системную работу по приведению градостроительной базы города к нормальным стандартам.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми:

— Правила землепользования и застройки города были утверждены в 2007 году и накопили в себе ряд процедурных несоответствий. Например, срок выдачи разрешений на строительство в правилах землепользования и застройки до сих пор установлен 10 дней, в то время как федеральным градостроительным законодательством он установлен 7 дней. В этой связи нам необходимо было выявить и откорректировать в правилах такого рода несоответствия градостроительному кодексу и краевому градостроительному законодательству, которые накопились по прошествии времени.

Чиновник отметил, что в претензиях минстроя речь шла не о том, что незаконно были выданы разрешения на строительство, а о том, что решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении тех или иных территорий были приняты с нарушениями. В предписаниях минстроя, в частности, говорится о девяти позициях, которые нужно изменить в Правилах землепользования и застройки, а также одном пункте, который необходимо поменять в Генеральном плане города.

В администрации Перми отмечают, что после претензий краевого минстроя комиссия по землепользованию и застройке станет более профессиональной по своему составу и её ждет дальнейшая реструктуризация. Несмотря на совещательный характер работы комиссии, её рекомендации зачастую служат основанием для решений, которые выносят депутаты Пермской гордумы.

Все нарушения власти города обещают исправить до 15 марта 2019 года.

Напомним, в августе 2018 года сотрудники министерства строительства и архитектуры Пермского края в ходе проверки выявили 21 нарушение в деятельности пермских властей в сфере градостроительства. Из них 15 — в решениях гордумы и 6 — в решениях администрации. Большинство из них относится к периоду 2013-2016 годов. Все они затрагивали процедуры принятия решений по изменению этажности и плотности застройки в Перми. Фактически минстрой и прокуратура обвинили городские власти в нарушении генплана Перми.

Например, согласно генплану Перми, в центре города действует ограничение высотности — не более 20 м. В некоторых случаях эта норма была проигнорирована: на Осинской, 13 (высота здания 54 м.), Екатерининской, 72 (75м.), Луначарского, 97 (94 м.). Также не соблюдена высотность на Петропавловской, 115-117, Советской, 80, 82, Монастырской, 77.

По мнению минстроя и прокуратуры, генплан Перми нарушен и с точки зрения уплотнения застройки без создания необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. К претензиям также относятся и изменение параметров зданий, которые выставлялись на торги по минимальной цене. Кроме того, не соблюдались сроки публичных слушаний, что фактически привело к тому, что не все граждане могли в них участвовать.