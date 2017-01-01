В Перми собираются сократить работников завода «Ремпутьмаш»

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Стало известно, что в Перми готовятся сократить работников завода «Ремпутьмаш». Вчера информация об этом появилась в группе завода Вконтакте. В уведомлениях, которые получили работники, сказано что увольнение состоится с 9 января 2019 года. Сотрудникам будут выплачены все положенные компенсации и выплаты.

Уведомление, разосланное сотрудникам завода

Фото: Вконтакте

По информации портала Properm, сокращению подвергнутся 180 работников предприятия — практически все сотрудники. Часть из них будут работать в верещагинском отделении, другим предложат должности в структуре Свердловской железной дороги.

Ранее власти региона заявили о переезде мощностей завода им. Шпагина, известном как «Ремпутьмаш», на новую производственную площадку в Верещагино. Переезд должен завершится в первой половине 2019 года. На бывшей территории завода в Перми планируется разметить культурный кластер.



