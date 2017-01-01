Пермский Promobot устроился на работу в МФЦ

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В ближайшее время в одном из многофукнциональных центров (МФЦ) Пермского края на работу выйдет новый сотрудник — робот Promobot, разработанный одноименной пермской компанией.

Его приобрели в рамках программы по модернизации МФЦ, с целью повышения качества обслуживания населения. Главным предназначением «железного специалиста» станет консультирование заявителей — сегодня эту обязанность выполняют администраторы. Робот будет встречать и провожать гостей, при необходимости поможет найти необходимое направление в филиале, ответит на интересующиеся вопросы.

В настоящее время робот собран и готов к началу настройки. Искусственному интеллекту осталось пройти обучение госуслугам, после чего он станет полноправным сотрудником учреждения.

Как рассказали в краевом МФЦ, в отличие от своих собратьев, которые уже работают в отделениях «Мои документы» других регионов, пермский робот-консультант обладает искусственным интеллектом последнего поколения — модель Promobot 4.0.

«Шесть независимых положений позволяют его конечностям двигаться точно так же, как и у человека. Робот может подстраиваться под рост собеседника, подаёт руку при встрече, обладает способностью запоминать людей, с которыми ему когда-либо приходилось общаться», — рассказал начальник управления информационных систем «Пермского краевого МФЦ » Сергей Кудымов.

Ещё одно отличие от предыдущих версий — это отличный слух. Микрофоны установлены по всему корпусу и работают по принципу «человеческого уха». Машина способна беспрерывно работать на протяжении восьми часов, а когда у неё истекает 95% заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии.

Отметим, на сегодня опыт внедрения искусственного интеллекта в работе МФЦ имеет Якутская область. Робот здесь начал работать практически с момента открытия филиала. Результатом работы «железного специалиста» стало снижение нагрузки на администраторов зала — подавляющая часть посетителей стала обращаться за консультацией именно к нему. Также повысился уровень удовлетворенности граждан работой многофункционального центра.

Тестирование пермского робота-консультанта запланировано на ноябрь 2018 года. К постоянной работе новый сотрудник приступит до конца года.

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края