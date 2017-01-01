С 1 октября в Перми расширяется зона платной парковки

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В понедельник, 1 октября, будет реализован второй этап расширения зоны платной парковки в центре Перми. К платной зоне добавятся парковки на территории, ограниченной улицами Революции, Николая Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, Сибирской, Полины Осипенко, Комсомольским проспектом, а также улицей Краснова от Пушкина до Комсомольского проспекта.

Напомним, с 10 сентября зона платной парковки расширилась на территорию, ограниченную улицами Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова. Также платными стали парковки, расположенные в границах улиц Пушкина, Комсомольского проспекта, Революции, Николая Островского, участки улицы Петропавловской от Николая Островского до Клименко, и от улицы Клименко до Ленина и Петропавловской.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»

— Расширение зоны платных парковок происходит поэтапно. По данным социологического исследования, подходящими для расширения районами жители называли чаще всего Ленинский и Мотовилихинский районы. В дальнейшем тарифная политика и расширение зоны в других районах будет детально просчитываться, чтобы платные парковки становились еще более эффективным инструментом для сокращения нарушений правил стоянки, а также разгрузки улично-дорожной сети.

Всего в городе на сегодняшний день функционирует около 2,5 тыс. парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа — 20 руб. — взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00. Оператором системы выступает компания «Ростелеком».