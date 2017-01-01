На расселение аварийного жилья дополнительно направят 1,1 млрд рублей

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Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал предложения по изменению регионального закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующий проект закона направлен в Законодательное собрание края, сообщили в пресс-службе главы региона.

Изменения предусматривают увеличение финансирования программы расселения аварийного жилья на 2019-2020 годы. На эти цели дополнительно напрвят 1,11 млрд руб. Таким образом, бюджет программы вырастет с 1,34 млрд руб. до 2,45 млрд руб. Предполагается, что на ликвидацию дополнительно направят по 553 миллиона рублей в 2019 и 2020 году. Как поясняют специалисты регионального Минстроя, речь идет об аварийных домах, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Дополнительное финансирование программы позволит ликвидировать еще порядка 92 тыс. кв.м. аварийного жилья.

Минстрой Пермского края принимает заявки от муниципальных образований в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу изменений в Закон о бюджете, то есть до 26 октября.

Напомним, новая региональная программа по ликвидации аварийного жилья, разработанная региональным правительством, начала действовать в апреле текущего года. На участие в программе в 2018 году заявились шесть муниципальных образований. До конца года в этих территориях будет расселено 19 тысяч кв.м. аварийного жилищного фонда.

Что касается реализации программы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, то все граждане, чьи дома попали в программу расселения, уже получили социальные выплаты.