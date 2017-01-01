В Перми впервые пройдёт финансовый маркет

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Вы собственник бизнеса или собираетесь им стать? Компания «Талан приглашает Вас стать участником первого в Перми финансового маркета. Организаторы мероприятия: Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и консалтинговая компания «Стратегия Роста».

3 октября здесь соберутся специалисты в области экономики, финансов, недвижимости и новых технологий. Как сообщают организаторы, финансовый маркет — это уникальная интерактивная площадка, где предприниматели смогут найти новых партнеров, повысить финансовую грамотность и обсудить тренды и лайфхаки мира финансов.

Участие в финансовом маркете бесплатное, зарегистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено http://financeanswer.ru.

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