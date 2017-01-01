Дмитрий Матвеев назначен министром здравоохранения Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил экс-министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева министром здравоохранения Московской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Дмитрий Матвеев возглавлял минздрав Пермского края с сентября 2017 года, сменив на этом посту Вадима Плотникова. Ранее он занимал руководящие должности в правительстве Кировской области.
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