Дмитрий Матвеев назначен министром здравоохранения Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил экс-министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева министром здравоохранения Московской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Матвеев возглавлял минздрав Пермского края с сентября 2017 года, сменив на этом посту Вадима Плотникова. Ранее он занимал руководящие должности в правительстве Кировской области.