Cобираемость взносов в краевой Фонд капремонта составила 103%

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Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис в ходе выступления на V съезде некоммерческих организаций по капремонту в многоквартирных домах, проходящем в Перми.

По его словам, сейчас собираемость взносов в Фонд капремонта в крае составляет 103%. Это значит, что собираются все начисленные платежи, и в то же время погашаются долги за предыдущие периоды.

По этому показателю Пермский край входит в число регионов-«отличников». В целом же по стране собираемость взносов за год выросла с 86% до 92%. Отремонтировано 135 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 17 млн человек.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, приветствуя гостей съезда, обозначил комплексный подход к ремонту многоквартирных домов и применение новых технологий в сфере ЖКХ в регионе. По его словам, это позволяет планово подходить к приведению в нормативное состояние жилого фонда, а использование новых технологий — облегчить получение услуг жителями.

Вместе с тем, по словам губернатора, в реализации программы капремонта есть ряд вопросов, решение которым пока не найдено. «В первую очередь это конфигурация по принятию 30-летних программ проведения капитальных ремонтов. Думаю, что это вопрос актуален не только для нашего региона. На момент принятия программ в регионах не было понимания, в каком состоянии находится жилой фонд. Сейчас предполагается вносить в программу соответствующие коррективы», — отметил губернатор.

Также он представил опыт Прикамья, который, по его мнению, может заинтересовать коллег из других регионов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— По большому количеству обращений от старшего поколения мы создали механизм, который позволяет автоматически компенсировать взносы на проведение капремонтов. Старшему поколению, ветеранам и пенсионерам, на руки приходят платежку уже с учетом компенсации из регионального бюджета. Мы, в свою очередь, средства переводим Фонду капремонта напрямую, — пояснил губернатор Пермского края. — Механизм уже показал свою эффективность и большой социальный отклик.

Напомним, в Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включены в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края