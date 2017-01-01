Малый и средний бизнес Прикамья получил 87,9 млн рублей на модернизацию

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Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников, обсуждая итоги конкурса по субсидированию производственных проектов в сфере малого и среднего бизнеса на заседании краевого правительства в четверг, 27 сентября..

На конкурс подали заявки 68 компаний из 26 территорий края самого разного профиля: производство оборудования, пищевых продуктов, металлических изделий, химическая, медицинская, легкая промышленность и другие. В результате выбрали 25 победителей с бизнес-проектами на общую сумму инвестиций 629 млн руб.

Для реализации программы по их поддержке из краевого бюджета выделили почти 88 млн руб.

«Все проекты — значимые для региона. Они повышают эффективность нашей экономики, делают её более устойчивой, решают конкретные вопросы в территориях. И, конечно, их реализация решает вопросы занятости. Речь идет о создании порядка 250 новых рабочих мест в малом бизнесе», — отметил губернатор.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края — министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, программа субсидирования затрат разработана в целях поддержки начинающих предпринимателей, а также модернизации и технологического переоснащения производства.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Конкурс был разбит на два основных этапа, первый из которых проходил с 26 июня по 20 августа и включал в себя прием заявок, проверку всех необходимых документов на соответствие критериям конкурса, а также выездные проверки комиссии для проверки оборудования на предприятиях-участниках. На втором этапе, до 24 сентября, члены профильной комиссии определяли победителей конкурса, а после заключали с ними соглашения и перечисляли средства.

Все проекты победителей реализуются в обрабатывающих производствах. Сейчас соглашения со всеми победителями подписаны и денежные средства перечислены.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края