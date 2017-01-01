В октябре в Перми протестируют первый электробус

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Фото: ООО «Волгабас»

В начале октября для тестовой эксплуатации на дороги Перми выйдет электробус, предоставленный компанией ООО «Волгабас». Он будет протестирован на работу в уральских климатических условиях. В ближайшее время для него выберут маршрут для запуска на линию.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», электробус оснащен низким полом для удобства маломобильных групп населения, на широкой накопительной площадке оборудовано специальное место для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также в электробусе установлена современная система климат-контроля. Общая вместимость составляет до 100 пассажиров.

Принцип работы электробуса заключается в том, что он после специальной подзарядки работает на автономном ходу 140-250 км. Компания-производитель планирует проверить работоспособность электробуса в зимних условиях города. Этот вид транспорта планируется протестировать на нескольких троллейбусных маршрутах, чтобы проверить его работоспособность на разных рельефах нашего города. При этом планов приобретения электробуса у предприятия пока нет. По итогам тестирования МУП «Пермгорэлектротранс» выдаст заключение производителю об опыте эксплуатации.

Напомним, что в Перми неоднократно тестировался новый транспорт. Так, в 2013 году МУП «Пермгорэлектротранс» тестировало экобус и троллейбус с автономным ходом. По результатам испытаний подвижные составы были отправлены производителю с замечаниями, выявившимися при опытной эксплуатации.