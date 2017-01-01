«ЛУКОЙЛ» продолжит реализацию всех программ для устойчивого развития Прикамья

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

20-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности проходит в столице Прикамья с 26 по 28 сентября. Основным деловым мероприятием выставки стала дискуссия «Открытый диалог. Устойчивое развитие территорий «ЛУКОЙЛа».

Эксперты из правительства Пермского края, общественных и благотворительных организаций и представители Компании «ЛУКОЙЛ» обменялись предложениями и отзывами о совместной работе по развитию территорий Прикамья и благотворительной работе ПАО «ЛУКОЙЛ». Начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников рассказал гостям и экспертам о приоритетах в области устойчивого развития.

«ЛУКОЙЛ является ответственным работодателем, налогоплательщиком, поставщиком продукции, потребителем товаров и услуг. За счет этого, а также с помощью наших социальных и благотворительных программ мы стремимся внести свой вклад в повышение качества жизни в регионах деятельности, в том числе и в Пермском крае», — рассказал в ходе форума начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников.

Несмотря на меняющиеся внешние условия и ситуацию в экономике, Группа «ЛУКОЙЛ» в регионе реализует все заявленные программы, так как видит свою высокую ответственность за стабильность в территориях присутствия. Об этом рассказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области Олег Третьяков.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — крупнейший налогоплательщик в Прикамье. В казну региона Группа в 2017 году заплатила 15,3 миллиарда рублей. В 2018 году отчисления ещё вырастут. Несмотря ни на что, мы продолжаем все крупные благотворительные проекты в Пермском крае в сферах образования, медицины, культуры, спорта и строительства социальной инфраструктуры», — отметил во время своего выступления представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

Официальный сайт ООН — о целях устойчивого развития на 2015-2030 годы:«Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды».

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»