Столетие ВЛКСМ отметят во всех муниципалитетах Прикамья

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В Пермском крае идёт подготовка к празднованию 100-летнего юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Торжественные мероприятия пройдут 29 октября во всех муниципалитетах Пермского края.

Власти региона подчёркивают, что история самой массовой молодёжной организации СССР неразрывно связана с новейшей историей России. Участники многих событий того времени могут передать сегодняшним молодёжным активистам свой человеческий и управленческий опыт, приобретенный ими в годы комсомола.

Среди прочего, планируется создание социальных видеороликов, где будет отражён вклад комсомольцев в строительство промышленных гигантов Пермского края, возведённых в ходе Всесоюзных и областных комсомольских строек: Добрянской ГРЭС, Соликамского ЦБК, Березниковского калийного комбината, их участие в строительных отрядах.

В муниципалитетах к организации юбилейных торжеств подошли творчески. Так, в Бардымском районе решили снять документальный фильм о вкладе комсомола в развитие территории, в Березовском — организовать к юбилею ВЛКСМ акцию по посадке аллеи деревьев и кустарников. В Соликамске воспоминания ветеранов комсомола сохранили благодаря интервью, которые можно найти на открытых ресурсах и в периодических изданиях, организовали электронные выставки, посвящённые 100-летию образования ВЛКСМ.

В мероприятиях в честь 100-летия комсомола участвует и молодёжь. В образовательные учреждения приходят ветераны комсомола, делятся своими воспоминаниями и опытом. В школах проходят классные часы, встречи молодёжных активистов с бывшими комсомольцами.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края