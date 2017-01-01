Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 сентября

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Стирая грани различий. В Перми состоялись праздничные мероприятия в рамках III Международного фестиваля городов-побратимов «Мы вместе!»

Ставка на цифровизацию. В школе «Мастерград» состоялся семинар для депутатов гордумы по цифровой экономике.

«Всё хорошо, но расслабляться не стоит». В Перми появятся новые парки и исчезнут уличные растяжки.

Хорошего пути! В Перми подходит к завершению ремонт улицы Екатерининской.

Новая модель для новой гимназии. В краевом центре выбрали подрядчика для разработки проекта нового корпуса гимназии №17.

Тепло, батарея... тепло! Всё, что необходимо знать про отопительный сезон.

Локомотивы истории. Работа III исторического форума помогла пермским промышленникам вспомнить о «точках гордости».

Чтобы помнили. В Перми отметили 100-летие со дня рождения Евгения Вагнера.

«Скандинавы» зовут в лес за здоровьем. В краевом центре объявили о новом спортивном мероприятии, которое состоится во вторую субботу октября.

Спорт во дворы! В Мотовилихинском районе состоялось открытие нового мини-стадиона.

На набережную — с семьёй и друзьями! На пермской набережной появятся четыре новые тематические зоны.

Возлияние и наказание. Пермяков призывают задуматься о личной безопасности и безопасности своих близких.

Бери, пока молодой. Молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой.

Вы вправе расторгнуть договор в любой момент. Как правильно провести собрание собственников, если вы недовольны своей управляющей компанией.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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