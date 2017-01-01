В Прикамье малоимущим семьям за рождение третьего ребёнка будут платить по 10 тыс. рублей в месяц Пока выплаты рассчитаны только на 2019 год

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Сегодня, 27 сентября, на заседании краевого правительства чиновники рассказали о новом механизме поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Планируется, что в случае, если в 2019 году в такой семье родится третий ребёнок (или последующие — четвёртый, пятый, и так далее), ей будет выплачиваться по 10,2 тыс. руб. ежемесячно. Эта сумма соответствует величине прожиточного минимума.

Для получения выплат семье нужно принести в органы социальной защиты по месту жительства заявление, свидетельство о рождении ребенка и справку о доходах. За консультацией можно обращаться в министерство социального развития, его территориальных управлений и МФЦ.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, ожидается, что в 2019 году выплату получат сразу 3770 семей.

Губернатор Максим Решетников сообщил, что федеральный центр увеличил долю софинансирования из федерального бюджета с 32% до 73%. Учитывая это, Пермский край получит на эти цели 340 млн руб. вместо 120 млн руб., как планировалось ранее. Регион, со своей стороны, выделит выделит 134 млн руб. Деньги уже предусмотрены в проекте бюджета на 2019-2021 годы.

Глава региона также отметил, что без увеличения федеральной поддержки бюджет края не потянул бы такой большой объём выплат. Теперь региональные власти края попробуют убедить федеральный центр не ограничивать эти выплаты только 2019 годом, а сделать программу долгосрочной.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что так как выплаты запланированы только на определённый период, сейчас в крае нельзя снижать темпы увеличения мест в детских садах от 1,5 до 3 лет. Кроме того, так как деньги имеют свойство заканчиваться, и семья должна уметь себя обеспечивать, нужно усилить работу в сфере повышения финансовой грамотности и самозанятости семей.

В ответ на это Максим Решетников порекомендовал ей провести круглый стол по вопросам материального обеспечения семей с детьми и выработать рекомендации по дальнейшей эволюции системы социальной поддержки в Пермском крае.

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