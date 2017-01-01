Новые технологии и тенденции развития Состоялось открытие выставок «Нефть и газ. Химия» и «Рудник»

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Фото: ВО «Пермская ярмарка»

На «Пермской ярмарке» начали свою работу сразу две выставки: «Нефть и газ. Химия» и «Рудник». Посетители и гости выставок имеют возможность познакомиться с прикамскими недропользователями и поставщиками горно-шахтного оборудования, а также с новыми технологиями и оборудованием для нефтяной, газовой и химической промышленности. Мероприятия пройдут на площадке с 26 по 28 сентября 2018 года.

Участниками выставок «Рудник» и «Нефть и газ. Химия» стали 130 компаний из семи стран: России, Казахстана, Республики Беларусь, Чехии, Германии, Италии и Китая. На площадке можно встретиться со специалистами предприятий, получить профессиональные консультации и увидеть в работе крупногабаритное оборудование.

Фото: ВО «Пермская ярмарка»

Свои возможности на выставках представляют машиностроители, производители запчастей, нефте- и газооборудования, оборудования для строительства и обслуживания шахт и нефтескважин, нефтесервисные компании, производители кабеля, трубопроводов, систем автоматизации, измерительных приборов и т.д.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко высказал пожелание, что на протяжении трех дней выставки будут примечательны не только выставочными экземплярами, но и станут той площадкой, где будут заключаться контракты и налаживаться новые связи.

«Нефть и газ. Химия» и «Рудник» — это и насыщенная деловая программа для участников и отраслевых специалистов. В рамках деловой программы состоятся круглые столы и семинары, где представители отраслей обсудят технологии, продукты и перспективы использования композиционных материалов, презентуют проекты предприятий Пермского края, примут участие в IV Пермского нефтегазового форума «Новые решения для развития нефтегазовой отрасли», партнером которого выступает ГК «ЛУКОЙЛ».

Фото: ВО «Пермская ярмарка»

«Деловая программа очень интересная. На три дня выстроен плотный график мероприятий посвященный решениям в области применения композитных материалов для нефтяной, газовой промышленности, экономической индустрии, рудников, — говорит Евгений Давыдов, директор фонда Регионального Центра Инжиниринга. — Сегодня, 26 сентября, пройдут мероприятия посвященные цифровизации рудодобывающей отрасли. А завтра целый день будет посвящен проблематикам, в том числе цифровым технологиям и их применениям в нефтяной отрасли. В пятницу целевая встреча предложения пермских и не пермских компаний в интересах ПАО «Уралкалий».

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