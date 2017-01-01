В Кизеле на уроке физкультуры умер школьник

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В среду, 26 сентября, в городе Кизел во время урока физкультуры, который проходил на стадионе, скончался школьник 2005 года рождения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По неподтверждённым данным, у ребёнка остановилось сердце. Школу, в которой произошёл инцидент, не называют до выяснения обстоятельств произошедшего.

Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.