Вузы Прикамья подписали меморандумы о сотрудничестве с китайскими коллегами

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 26 сентября, делегация Пермского края в Китае приняла участие в открытии выставки образования Прикамья в провинции Цзянси. На выставке представили ведущие пермские университеты, их образовательные программы и направления научных исследований.

В рамках выставки были подписаны новые меморандумы о дальнейшем сотрудничестве пермских вузов с образовательными структурами провинции Цзянси. Соглашения подписаны между пермскими медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельхоз университетом, классическим университетом, авиационным техникумом и профильными учебными заведениями провинции.

Заместитель губернатора провинции Цзянси Суь Цзюйшэн выразил надежду, что выставка поможет установить прямой контакт с представителями прикамских вузов: «Я искренне надеюсь, что все воспользуются этой уникальной возможностью, и смогут найти подходящие учебные заведения для обучения за границей».

Губернатор Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, подчеркнул, что Пермский край готов к расширению сотрудничества в области образования.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Считаю, что у Пермского края и провинции Цзянси хорошие перспективы для развития партнерских отношений. Тем более, что опыт выстраивания взаимодействия как с китайскими вузами, так и с Наньчанским университетом — уже есть, — отметил губернатор. — У нас уже налажен обмен студентами: в пермских вузах обучаются 139 студентов из Китая, а 55 пермских студентов учатся в Китае. Мы помогли открыть центр русского языка и культуры в Наньчанском университете и готовы развивать это направление дальше

Отметим, сейчас между вузами Пермского края и образовательными центрами Китая действует уже 28 двусторонних соглашений и меморандумов. По ним реализуются программами стажировок, двойного диплома, обмена преподавателями, исследований в научной сфере, культурного сотрудничества. Из них 12 соглашений — с вузами провинции Цзянси.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края