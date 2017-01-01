В этом году скоростной Интернет придёт в пять новых районов Прикамья

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В Пермском крае продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В этом году оптоволоконные линии, обеспечивающие скоростной Интернет, появятся еще в пяти муниципалитетах Пермского края: Бардымском, Большесосновском, Гайнском, Кудымкарском и Красновишерском районах.

Всего же в этом году в крае построят порядка 800 километров волоконно-оптической линии связи в десяти муниципальный районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, в целом, в рамках программы по устранению цифрового неравенства точки доступа в интернет будут построены в 305 населенных пунктах края с численностью населения от 250 до 500 человек. С начала года более 1,5 тыс. частных домов в семи малонаселенных поселениях получили доступ к широкополосному интернету. «Оптика» проведена в населенные пункты Пермского, Чайковского, Верещагинского, Красновишерского, Чусовского муниципальных районов Прикамья.