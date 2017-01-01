В Перми открылась 20-я межрегиональная выставка «Нефть и газ. Химия»

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае традиционно выступили генеральным партнером ежегодного форума ведущих производителей и поставщиков технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности «Нефть и газ. Химия». Событие стартовало сегодня в выставочном центре «Пермская ярмарка». За свою 20-летнюю историю «Нефть и газ. Химия» выросла из регионального проекта в серьезную российскую бизнес-площадку, ставшую местом встреч топ-менеджеров ведущих отечественных компаний и знакомства с инновациями. Свои продукцию и технологии на нынешнем нефтегазовом форуме представили свыше 150 компаний из 40 российских регионов, а также из Германии и Беларуси.

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» представили на форуме специальную дискуссионную площадку, на которой производители оборудования для нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего производств могли напрямую общаться с руководителями предприятий Компании, работающими в Пермском крае, завязывать деловые контакты.

С приветственным словом к участникам и гостям выставки обратился первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин. Он выразил уверенность, что очередной форум «Нефть и газ. Химия» познакомит своих посетителей со множеством новинок, необходимых для развития нефтехимической отрасли.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Одним из организаторов форума выступил Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, сотрудники которого принимают активное участие в деловой программе выставки и стали председателями всех её секций. В частности, учёные института выступят с докладами, касающиеся разработанных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов, энергоэффективности, применения современных цифровых технологий и химизации в нефтедобыче.

Завтра в рамках деловой программы форума состоится презентация программ устойчивого развития территорий «ЛУКОЙЛ», а также пройдёт обсуждение совместного опыта реализации социальных проектов и благотворительных акций организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с органами власти, общественными и некоммерческими организациями.

Источник: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»