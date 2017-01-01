Власти Перми отказались менять высотность в центре города для строительства гостиницы

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми отклонила заявку ООО «Стройсервис» об изменении установленных параметров высотности в центре краевой столицы с 20 м. на 35 м. Компания намеревались построить 10-этажную гостиницу на участке по ул. Пермской, 126б, в квартале, ограниченном ул. Пермской, Попова, Екатерининской и Куйбышева.

По мнению представителей застройщика, в квартале уже сложилась существующая застройка, многие здания выше 20 м., поэтому гостиница не выделялась бы на их фоне.

Отметим, заявку отклонили на фоне претензий краевого министерства строительства к городским властям. Ведомство указывало на нарушения градостроительных регламентов, допущенные комиссией по землепользованию и застройке как раз по этому вопросу — изменение высотных параметров, установленных в центре города.

За последние несколько лет комиссия неоднократно рекомендовала депутатам Пермской гордумы голосовать за смену высотности в центре города по ряду строительных проектов. Позицию краевого минстроя поддержала прокуратура.