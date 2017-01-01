Госдума одобрила поправки президента к пенсионной реформе

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Депутаты Государственной думы поддержали поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным к законопроекту о пенсионной реформе.

Среди них установление планки выхода на пенсию для женщин в 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Три ребёнка дают право выйти на три года раньше, четыре — на четыре. Если в семье растет пять и более детей, то возраст выхода на пенсию составит 50 лет.

Отметим, 25 сентября депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении закон об уголовное ответственности за увольнение или отказ в приёме на работу лиц предпенсионного возраста. Наказывать за это будут штрафом до 200 тыс. руб., или обязательными работами сроком до 360 часов. Предложение ввести такую ответственность также внёс Владимир Путин.

Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 для женщин и с 60 до 65 для мужчин.