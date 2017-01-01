Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать «Монако» Слухи о возможной покупке клуба английской премьер-лиги также не соответствуют действительности

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Дмитрий Рыболовлев

Фото: newsko.ru

Официальный представитель миллиардера Дмитрия Рыболовлева опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся планах по продаже принадлежащего ему ФК «Монако», а также о намерении приобрести футбольный клуб английской премьер-лиги.

Дмитрий Чечкин, официальный представитель Дмитрия Рыболовлева:

— Слухи о якобы ведущихся акционером ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах.

Напомним, экс-владелец пермского «Уралкалия» приобрел пакет акций футбольного клуба «Монако» в 2011 году. Он входит в 20-ку богатейших людей России по версии журнала Forbes.