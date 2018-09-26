«Авиадвигатель» вошёл в новый санкционный список США Теперь ему не смогут поставлять американские товары и технологии двойного назначения

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Фото: Константин Долгановский

АО «ОДК-Авиадвигатель» стало одной из 12 российских компаний, вошедших в новый санкционный список США. По мнению Госдепартамента, работа конструкторского бюро противоречит национальной безопасности и внешнеполитическим интересам этого государства. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США. Он вступает в силу сегодня, 26 сентября.

Предприятиям из списка нельзя поставлять американские товары и технологии двойного применения. За этим будет следить Минторг США, который откажет в лицензии компаниям, желающим осуществить такую поставку. Нарушителям может грозить уголовная ответственность в виде штрафа до 1 млн долларов или 20 лет тюрьмы.

Напомним, АО «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывает и производит газотурбинные двигатели и установки для авиации, сферы транспорта и энергетики. Основные производственные мощности предприятия расположены в Перми. Общество входит в госкорпорацию «Ростех». Еще один представитель корпорации, оказавшийся в списке — научно-исследовательский институт «Вектор», расположенный в Санкт-Петербурге.