Застройщик предлагает бронировать квартиры еще до одобрения кредита

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Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

«Талан» приглашает пермяков на Ипотечный марафон. Только один день, 4 октября, Вы сможете приобрести квартиру в жилом комплексе «Доминант» на Луначарского, 99 или в семейном квартале «Счастье» на Карпинского, 50 с хорошей выгодой.

В этот день с 9 до 19 часов гости мероприятия смогут узнать о лучших ипотечных программах и подать заявку в 22 банка. В этом им поможет ипотечный брокер компании «Талан».

Татьяна Помаскина, ипотечный брокер компании «Талан» в Перми:

— Сейчас самое время брать ипотеку и не ждать дальнейшего роста процентных ставок. Ведь ключевая ставка ЦБ РФ уже увеличилась на 0,25 процентных пункта. Пока банки предлагают самые интересные условия за последние 5 лет. Минимальный первый взнос за новую 1-комнатную квартиру в самом центре города составляет всего 300 000 рублей. При этом рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 до 24 часов. Ставка по ипотечным кредитам, предоставляемыми банками, составляет от 8,5% годовых.

Компания «Талан» приглашает всех посетить Ипотечный марафон и забронировать понравившуюся квартиру до одобрения кредита.

Ипотечный марафон пройдет по адресу: Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании «Талан»), 4 октября с 9.00 до 19.00.

В 12.00 состоится экскурсия один из объектов компании «Талан» Запишитесь по телефону: (342) 299-99-33

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ПЕРМЬ». Проектная декларация на сайте: пермь-счастье.рф

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»