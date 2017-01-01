В сентябре против гриппа привили более 260 тысяч жителей Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в сентябре прививки против гриппа сделали более 260 тыс. жителей региона (порядка 10,3% населения). Всего в период подготовки к эпидемиологическому сезону планируется вакцинировать 1,236 млн человек (47% населения края), в том числе 406 тыс. детей.

Эпидемиологи напоминают, что вакцинация остаётся основным средством профилактики гриппа. При этом в сезоне 2018-2019 года будут циркулировать три штамма гриппа: вирус A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, вирус A/Singapore/(H3N2) и вирус B/Colorado/06/2017.

Специалисты отмечают, что два из них станут новыми для нашей страны, иммунитет к ним у россиян еще не сформирован, Учитывая это, жителей Прикамья призывают ответственно отнестись к вопросам профилактики.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться