В Перми появится бесплатный автобус от Перми-I до Перми-II

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Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Напомним, на этом участке Горнозаводского направления власти планируют вместо поездов запустить трамвайное движение Для этого до конца текущего года полностью закроют железнодорожный перегон между станциями. Таким образом, там перестанут ездить электрички, на которых жители привыкли добираться до дома или работы.

Чтобы минимизировать эти неудобства, с момента закрытия пригородных поездов и до начала движения трамваев по маршруту Пермь-I — Пермь II будет курсировать бесплатный автобус.

На следующем этапе движение поездов перекроют до Мотовилихи. Предполагается, что в будущем в районе улицы 1905 года появится крупный транспортно-пересадочный узел. Сейчас вопрос о его создании обсуждается с РЖД.