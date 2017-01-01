Китайский бизнес рассматривает Пермь как площадку для локализации производства

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В рамках работы бизнес-миссии Пермского края в Китае, на площадке бизнес-инкубатора технопарка Чжанцзян компания Sumec Machinery & Electric заключила меморандум о взаимодействии с Региональным центром инжиниринга.

По словам генерального директора компании Жанга КсюХонга, Пермь рассматривается в качестве варианта по локализации производства электрогенераторов. «Я был в Перми и Пермском крае. Этот регион богат ресурсами и имеет древнюю культуру. Я бы с удовольствием построил свой бизнес в таком городе, — прокомментировал выбор Перми КсюХонг. — Сейчас мы ждем необходимую информацию от наших пермских партнеров для продолжения совместной работы».

Кроме того, в рамках бизнес-сессии в технопарке были обозначены еще несколько возможных совместных проектов пермских и китайских бизнесменов.

Так, заместитель вице-президента — управляющий производственной площадкой Пермского хладокомбината «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» Сергей Коновалов рассказал о готовности использовать для продажи продукции предприятия китайские онлайн-платформы.

Кроме того, состоялась встреча представителей региональных властей с представителями инвестиционной компании FosunGroup. Компании интересны проекты в сфере недвижимости и девелопмента, а также в индустрии развлечений. Fosun Group уже представлена в России и готова расширять свое присутствие в стране.

Источник - пресс-служба губернатора Пермского края