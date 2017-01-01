На АО «Редуктор-ПМ» провели аудит производительности труда

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В минувшую пятницу, 21 сентября в АО «Редуктор-ПМ» в рамках федеральной программы по повышению производительности труда состоялся выездной экспресс-аудит, направленный на выявление новых путей для повышения производительности труда на предприятии.

Напомним, программа реализуется в Пермском крае с 2017 года при поддержке министерства экономического развития РФ и краевого правительства. Участие в ней принимают порядка 25 предприятий региона. Ранее её значимость для региона неоднократно подчеркивал глава региона Максим Решетников.

Участие в аудите на «Редуктор-ПМ» приняли представители ООО «ПЦБК», АО «ОДК-СТАР», ПАО «ПНППК», АО «Сорбент». По словам специалиста «Федерального центра компетенций» Олега Титаренко, руководство АО «Редуктор-ПМ» уже внедряет на производстве технологии «5С», повышает оптимизацию рабочего пространства и эффективность работы операторов.

По итогам аудита участники рабочей группы выявили ряд положительных практик, использующихся на предприятии. Среди них чистота и порядок на рабочих местах, отсутствие излишек заготовок, размещенных рядом с оборудованием, система мониторинга производства, стандартизация обслуживания оборудования, использование матрицы компетенций, а также взаимозаменяемость и многозадачность работников завода.

В целом, члены рабочей группы положительно отметили опыт внедрения бережливого производства в АО «Редуктор-ПМ». По итогам аудита руководству предприятия были даны рекомендации по совершенствованию производства, которые будут внедряться в рабочем порядке.

Отметим, что участие в программе по повышению производительности труда позволит предприятию принимать участие в льготных программах по софинансированию обучения персонала, приобретению нового оборудования и развитию инфраструктуры предприятия с целью усовершенствования рабочих мест, а также получать льготные займы по линии Фонда развития промышленности РФ под 1% годовых.

Планируется, что по итогам реализации программы к 2025 году эффективность деятельности производств вырастет минимум на 30%. Кроме того, реализация федерального проекта позволяет участникам программы участвовать в льготных программах по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансировании мероприятий по обучению персонала.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края