Гордума и горадминистрация Перми исправят нарушения градостроительного законодательства

Часть депутатов заявили о непрофессионализме Комиссии по землепользованию и застройке

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Фото: Сергей Копышко

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 25 сентября заслушали доклад о нарушениях градостроительного законодательства, которое выявил краевой минстрой. Как итог — на пленарном заседании принято решение рекомендовать горадминистрации проработать методы и сроки исправления нарушений.

Всё это стало итогом августовских внеплановых проверок регионального министерства строительства и архитектуры, которое вынесла предписания и акты в адрес гордумы и горадминистрации. Эти же претензии подтвердила и краевая прокуратура и потребовала устранить нарушения в течение 30 дней.

Присутствовавший на заседании Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что первое предписание горадминистрация получила 7 сентября, второе — 11 сентября.

«Из-за сжатого срока по устранению нарушений выражаю благодарность городской думе, что этот вопрос был экстренно принят к рассмотрению в рамках пленарного заседания. В рамках исполнения предписаний мною подписано распоряжение о создании рабочей группы под председательством Виктора Агеева, разработан план мероприятий по устранению нарушений, в группу войдут и депутаты Пермской городской думы», — заявил Глава Перми Дмитрий Самойлов.

Зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин был более категоричен. Его возмутил факт, что этот вопрос поступил на рассмотрение лишь в пятницу, 21 сентября, а зарегистрирован в понедельник, 24 сентября. Таким образом, у экспертов был всего один день на изучение сути претензий. По словам Малютина, на подобного рода вопросы всегда требуется намного больше времени. Тем не менее, с предложением о создании рабочей группы он согласен.

Отдельно Малютин «прошёлся» по комиссии по землепользованию и застройке, которая фактически и готовила решения всех спорных вопросов к пленарным заседаниям: «Хотел бы, чтобы вы, Дмитрий Иванович Самойлов, поставили вопрос о качественном изменении комиссии по землепользованию и застройке».

По его словам, депутаты не могут в деталях разбираться в градостроительных вопросах и именно рекомендации комиссии зачастую становятся определяющими при голосованиях.

Его поддержал депутат Вячеслав Григорьев: «Тяжело признавать ошибкой документы, которые нам предлагают. Необходимо, чтобы совещательные органы были более профессиональными, а сроки на рассмотрение достаточными».

«Те 15 решений, которые мы приняли неправильно и те 6, которые приняла администрация — это всё ответственность городской администрации, это она предлагает голосовать за уже построенные объекты, это именно их представители рассказывали на заседаниях, что всё хорошо, что всё правильно, поэтому мы так и голосовали», — отметил депутат Павел Фадеев.

В целом, вопрос «О предписаниях министерства строительства и архитектуры» вызвал множество споров. По этому поводу в перерывах пленарного заседания дважды экстренно собирался комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

Во время одного из его заседаний первый замглавы горадминистрации Виктор Агеев уточнил: в отношении горадминистрации и Пермской городской думы поступили четыре предписания об устранении нарушении законодательства о градостроительной деятельности. Предлагается в нормативные сроки актуализировать положение правил землепользования и застройки, а также признать утратившим силу отдельные пункты решений гордумы.

По словам Агеева, окончательно проект решения вынесут на пленарное заседание гордумы до 1 марта 2019 года. За это время будет пройдена вся процедура, необходимая для внесения изменений в правила землепользования и застройки

По словам Главы Перми Дмитрия Самойлова, алгоритм действий будет следующий: горадминистрация будет разрабатывать меры, рабочая группа совместно с депутатами будет их рассматривать. Затем горадминистрация, профильные комитеты и комиссии вместе приступят к изменениям в правила землепользования и застройки.

По словам Виктора Агеева, он попытается выяснить, кто стоял за теми решениями, которые привлекли внимание министерства строительства Пермского края.

Суть претензий в том, что летом 2018 года минстрой выявил 21 нарушение в деятельности пермских властей сфере градостроительства: 15 — в решениях гордумы, 6 — в решениях администрации. Все они затрагивали процедуры принятия решений по изменению этажности и плотности застройки.

Основная масса нарушений относится к периоду 2013 — 2016 годов и связана с деятельностью комиссии по землепользованию и застройки. Фактически минстрой и прокуратура обвинили её в действиях, нарушающих соответствие генплану.

Например, в центре города действует ограничение высотности — не более 20 м. Но в нескольких случаях это было проигнорировано: на Осинской, 13 (высота здания 54 м.), Екатерининской, 72 (75м.), Луначарского, 97 (94 м.). Также не соблюдена высотность на Петропавловской, 115-117, Советской, 80, 82, Монастырской, 77.

По мнению минстроя и прокуратуры, генплан Перми нарушен и с точки зрения уплотнения застройки без создания необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. К претензиям также относятся и изменение параметров зданий, которые выставлялись на торги по минимальной цене. Кроме того, не соблюдались сроки публичных слушаний, что фактически привело к тому, что не все граждане могли в них участвовать.

Отметим, что несмотря на обвинения комиссии по землепользованию и застройке, прокуратура считает, что нельзя отменять одобренные ею разрешения на строительство. Соответственно, ни о каком сносе «незаконных» сооружений речи не идёт.