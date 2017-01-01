Депутаты гордумы проголосовали за приватизацию ветхих объектов культурного наследия

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Во вторник, 25 сентября на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты единогласно проголосовали за проект приватизации и сдачу в аренду ветхих объектов культурного наследия.

Основой для процесса приватизации служит специальное Положение, инициатором принятия которого стал департамент имущественных отношений администрации Перми. Необходимость в этом документе связана с федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества в рамках которого каждый муниципалитет обязан разработать порядок приватизации объектов.

По словам начальника департамента имущественных отношений Михаила Берникова, в Перми к ветхим объектам культурного наследия относятся четыре отдельно стоящих пустующих здания и 15 встроенных помещений, 13 из которых пустующие и два — арендованные. Чиновники полагают, что принятый законопроект снизит финансовое бремя по содержанию таких объектов.

Михаил Берников пояснил, что новые собственники зданий не смогут обустраивать их по собственному усмотрению, - все работы должны пройти согласование с инспекцией по охране памятников.