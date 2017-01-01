Повесть о настоящих человеках Библиотека уполномоченного по правам человека в Пермском крае пополнилась сборником очерков о мужественных людях с непростыми судьбами

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О каждом из героев этой небольшой книжки можно было бы написать роман или солидный том мемуаров, и, кстати, о некоторых они уже написаны — например, недавно вышла «Книга дочери» Лины Кертман с воспоминаниями о своём отце — Льве Ефимовиче Кертмане и матери — Сарре Яковлевне Фрадкиной. Лев Кертман — один из 12 героев сборника «Оставаться человеком в любых обстоятельствах», выпущенного Пермским книжным издательством по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Библиотека уполномоченного по правам человека начала издаваться при предшественнице Микова — Татьяне Марголиной. Большинство книг в этой серии — популярные юридические пособия, направленные на то, чтобы сориентировать граждан в правовой сфере, но на сей раз речь идёт о литературе почти художественной — о блестящих текстах с потрясающими героями.

По замыслу уполномоченного, сборник очерков о тех, кто остался верен человечности и человеческому достоинству вопреки злой судьбе и суровым обстоятельствам, должен стать стимулом и примером для современников. Все герои этой книги так или иначе связаны с Пермским краем: кто-то здесь родился, а кто-то, наоборот, нашёл последний приют, но большинство оказались в наших краях не по своей воле — среди героев очень много ссыльных и репрессированных.

Неудивительно, что среди авторов немало видных правозащитников — основатель Пермского «Мемориала» Александр Калих, руководитель Центра гражданского образования и прав человека профессор Андрей Суслов, его коллега Мария Черемных. Все без исключения авторы — сплошь «золотые перья», мастера публицистики и журналистского расследования, представители генерации «золотого века» советской журналистики. Половину очерков написал краевед Владимир Гладышев, есть среди авторов писатель Юрий Асланьян, профессор-историк Марина Оболонкова.

Сборник открывается очерками Владимира Гладышева о великом князе Михаиле Романове и его верном секретаре Николае Джонсоне. Кстати, как правильно — «Джонсон» или, как написано на мемориальной доске на здании «Королёвских номеров», «Жонсóн»? Гладышев разобрался и в этом тоже!

Тот же автор написал о Екатерине Никодимовне Гейденрейх, основательнице Пермской балетной школы. Это весьма поучительный и познавательный очерк — не только потому, что рассказывает о том, как творческий человек, фактически выброшенный из профессии с «волчьим билетом», смог реализоваться и остаться в веках; но и потому, что рисует дикие нравы толпы: уже будучи художественным руководителем Пермского хореографического училища, она в 1951 году чуть не попала под вторую волну репрессий, и некогда лояльные коллеги готовы были её громить как «врага народа». К счастью, её всего лишь понизили в должности...

Политзаключённые, ссыльные... В книге есть очерки о ракетном конструкторе Михаиле Цирульникове, о поэтах Осипе Мандельштаме и Варламе Шаламове, о правозащитниках Сергее Ковалёве и Израиле Зекцере. Первый, бывший заключённый колонии «Пермь-36», стал первым в истории уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; второй подвергся репрессиям, ещё будучи старшеклассником, а в годы перестройки стал одним из основателей Пермского отделения общества «Мемориал».

Юрий Асланьян, писатель родом из Красновишерска, написал очерк об Иване Абатурове, который пришёл в целлюлозно-бумажную промышленность под дулом ружья конвоира — валить лес, а спустя много лет стал коммерческим директором Вишерского целлюлозно-бумажного комбината.

Не столь сурова была судьба к профессору Льву Кертману: его всего лишь изгнали из Киевского университета, и он нашёл прибежище в Молотове — повезло студентам Пермского университета! Повезло и жителям Соликамска: волею судеб к ним попал заключённый Усольлага — немецкий архитектор Филипп Тольцинер, соратник Ханнеса Майера по школе «Баухаус», который стал градозащитником, спасителем соликамской старины. По его проекту построена знаменитая конструктивистская улица в Боровске.

К сожалению, тираж сборника невелик — 300 экземпляров. Но его можно будет найти в большинстве библиотек Пермского края и, конечно, в офисе уполномоченного по правам человека.