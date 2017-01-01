Депутаты утвердили новую схему размещения рекламных конструкций в Перми С учётом последних изменений, в неё вошли 916 объектов

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Фото: Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы единогласно утвердили новую схему размещения рекламных конструкций на территории Перми. Уже имеющийся вариант схемы, утверждённый в 2016 году, дополнили 732 объекта. Теперь общее количество разрешённых рекламных конструкций в Перми составит 916 единиц.

По словам первого вице-мэра Перми Виктора Агеева, утверждённая в окончательном виде схема открывает дорогу для проведения новых торгов на размещение рекламных конструкций. Большинство текущих договоров заключили еще в 2013 году, в 2018 году у них заканчивается срок действия. Необходимость принятия новой схемы продиктована тем, что за последние пять лет в этой сфере серьезно изменилось законодательство и система государственных стандартов. ГОСТам теперь не соответствуют многие рекламные конструкции, например, уличные перетяжки.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Перми:

— Разработанная нами схема соответствует законодательству, и в то же время «идет в ногу» с посылом общества. Во-первых, необходима абсолютно четкая систематизация видов рекламных конструкций. Как следствие — избавление города от несоответствующих стандартам транспарант-перетяжек, от крупноформатных рекламных конструкций в центральной части города. Акцент будет поставлен на конструкциях малых и средних форматов в ЦПР. Крупноформатную рекламу мы вынесем за его пределы. Именно таким путём идут многие крупные российские города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Новая схема размещения рекламных конструкций будет опубликована на портале «Упраляем вместе».