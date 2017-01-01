Власти края потратят 2 млн рублей на поиск экстремистских высказываний

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Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по выявлению высказываний экстремистского или террористического толка.

Согласно техзаданию, эксперты подрядчика по заявкам органов власти и силовых структур будут анализировать информацию разных форматов из разных источников — аудиозаписи, литературные и печатные издания, высказывания в интернете. После этого они будут выносить заключение о наличии или отсутствии в ней экстремистских или террористических высказываний.

Начальная цена контракта — 2 млн руб, срок выполнения работ — до конца 2018 года. Заявки принимаются до 1 октября.