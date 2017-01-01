В Пермском районе закончили ремонт дороги «Кояново-Мулянка»

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Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, завершен ремонт автодороги «Кояново-Мулянка» в Пермском районе. Это значимый объект для местных жителей — по ней ходит общественный транспорт, в том числе школьные автобусы. Кроме того, она прилегает к федеральной трассе Р 242.

Сегодня на объекте выполнен весь объем работ, определенный техническим заданием. Подрядчик ООО «Большой Урал» заменил более 13 тыс. кв. м. асфальта на 2,2 км дороги. Стоимость работ составила 11,9 млн руб.

Лабораторные испытания отобранных проб нового асфальта подтвердили их полное соответствие нормативам. Испытания проводила лаборатория автодорожного факультета Пермского политехнического университета.

Дорогу отремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Этот объект стал последним из перечня дорог, которые должны быть отремонтированы в рамках программы в этом году.